Fall Guys komt pas later in 2022 naar de Switch

We zullen nog even geduld moeten hebben op de Nintendo Switch-versie.

Fall Guys werd begin dit jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch en zou aanvankelijk in de zomer van dit jaar moeten verschijnen. Al snel werd bekend dat dat niet meer gehaald zou worden, in april dit jaar maakte ontwikkelaar Mediatonic namelijk bekend dat de game was uitgesteld. Inmiddels weten we ook dat het spel definitief niet meer in 2021 zal verschijnen. Mediatonic heeft laten weten dat er in de loop van volgend jaar meer informatie volgt over de Nintendo Switch-versie, waarmee een 2021 release is uitgesloten. Mediatonic benadrukte daarnaast dat de Switch-versie een hoge prioriteit heeft qua ontwikkeling, maar blijkbaar is de ontwikkeling lastiger dan gedacht.

Fall Guys is een Battle Royal waarin je begint met 60 spelers. In plaats van elkaar neer te schieten speel je verschillende mini-games, zoals het trotseren van een obstakelbaan, voetballen tegen de andere spelers of zo hoog mogelijk blijven staan op platformen die naar beneden vallen. Elke ronde vallen er een aantal spelers af, en je doel is om als laatst over te blijven en de troon te bemachtigen!