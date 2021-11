Wereldpremière die al 2,5 jaar in ontwikkeling is op The Game Awards 2021

In december is het opnieuw tijd voor de show van Geoff Keighley en wel met een unieke wereldpremière

Dit jaar zal The Game Awards 2021 worden gehouden op 9 december en wel met een bijzondere wereldpremière die al ruim 2,5 jaar in ontwikkeling is. Om welke game het gaat is nog niet bekend, maar Geoff Keighley benadrukte via Twitter wel dat hij zich enorm vereerd voelt om dit aankomende nieuws te mogen delen. Verschillende fans speculeren inmiddels hardop dat deze wereldpremière zomaar eens het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild kan zijn. Ondanks dat dit zeker een mogelijkheid kan zijn, wordt dit nog niet duideijk uit onderstaande tweet. Voor nu zullen we dus nog even geduld moeten hebben.

Dit jaar zal er wél weer publiek aanwezig zijn bij de show. Zoals we gewend zijn zal de show opnieuw worden gepresenteerd door Geoff Keighley en dit gebeurt in het Microsoft Theater in Los Angeles. Daarnaast zal de show ook weer online gestreamd worden zodat je zelf live mee kunt kijken.

Wat denk jij? Zou het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild zomaar eens op 8 december getoond kunnen gaan worden?

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years.



Truly honored we are entrusted to share this work with the world. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021