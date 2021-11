Minecraft Caves & Cliffs: Part II update is nu verkrijgbaar

Ontdek nieuwe soorten grotten en nog veel meer in deze update.

De Caves & Cliffs update voor Minecraft was zo groot dat het in twee delen is opgedeeld. Daarom was Part I begin juni al te downloaden. Vandaag is dan eindelijk Part II uitgekomen op de Nintendo Switch. Vanwege de release heeft Nintendo een trailer gedeeld van deze grote update. Bekijk dit filmpje onderaan dit artikel.

Caves & Cliffs: Part II brengt een hoop nieuwe dingen. Er zijn nieuwe soorten grotten zoals volledig begroeide grotten en grotten met druipstenen. Daarnaast is ook de hoogte en diepte van de wereld vergroot zodat er meer ruimte is om te ontdekken en in te bouwen. Verder kan je ook nog genieten van nieuwe muziek.