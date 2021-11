Card Shark is uitgesteld naar 2022

Speel vals zonder betrapt te worden in de 18e eeuw.

Vorig jaar werd Card Shark aangekondigd door Devolver Digital en Nerial voor de Nintendo Switch. Het kreeg een geplande release voor eind 2021. Helaas heeft Devolver Digital net via een nieuwe trailer gemeld dat de game is uitgesteld naar volgend jaar. Onderaan dit artikel is het filmpje te bekijken.

Card Shark is een roguelike adventure game. Hierin probeer je je een weg te banen in de hoogste klassen van de samenleving in het Frankrijk van de 18e eeuw. Dit doe je door middel van kaartspellen waarin je je aan alles behalve de regels houdt. Leer kaarttrucjes en probeer jezelf naar de tafel te bluffen waar de koning aan speelt. Maar pas op, want de tegenstanders houden absoluut niet van valsspelers. Dus zorg ervoor dat ze je niet betrappen!