Black Friday 2021 resulteerde in hoogste verkoopcijfers Switch in Engeland tot nu toe

De hybride console had dankzij Black Friday de beste verkoopweek tot nu toe.

Black Friday staat bekend om een periode van zeer scherpe deals en ook de Nintendo Switch was tijdens Black Friday 2021 extra voordelig te krijgen. Niet alleen in Nederland maar ook in Engeland was een speciale bundel te koop inclusief Mario Kart 8 Deluxe en een tijdelijk gratis Nintendo Switch Online-abonnement. Met succes, want de hybride console van Nintendo had dankzij Black Friday de beste verkoopweek tot nu toe in Engeland. Dat laat GamesIndustry weten. De verkopen stegen in Engeland met maar liefst 567%. Hiermee was Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch tijdens Black Friday dan ook meteen de best verkochte game in Engeland. Nintendo stal volgens Christopher Dring van GamesIndustry dan ook duidelijk de show tijdens deze Black Friday.

De Nintendo Switch is inmiddels alweer bijna vijf jaar verkrijgbaar. De verkoopcijfers, die aanhoudend sterk blijven, laten zien dat de console nog steeds enorm in trek is.