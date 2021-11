Ryan’s Rescue Squad komt naar de Nintendo Switch

Ga op avontuur met Ryan in Ryan’s Rescue Squad.

Ryan’s World is een zeer populair kanaal op YouTube. Daarom kreeg het al eerder een game, Race with Ryan, voor de Nintendo Switch. Nu heeft uitgever Outright Games aangekondigd dat er een nieuwe game zal verschijnen met Ryan in de hoofdrol. Ryan’s Rescue Squad zal op 4 maart 2022 zowel digitaal als fysiek verschijnen. Onderaan dit artikel kan je een trailer van deze titel bekijken.



Ryan’s Race Squad is een side-scrolling platform avontuur voor kinderen. De vrienden van Ryan zijn namelijk gevangen genomen door de Dark Titan en aan jou de taak om ze te redden. Reis daarvoor door vier werelden en speel leuke minigames. Daarnaast is deze game ook in lokale coöp te spelen.