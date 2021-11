[Review] Auto Catch Reviver+ – Lui Pokémon Go spelen

Brook heeft hun nieuwe Autco Catch-apparaat uitgegeven. Wij konden hem uitgebreid testen.

Vorige maand kondigde Brook twee nieuwe apparaten voor Pokémon Go aan. Beiden bieden een enorm gemak voor Pokémon Go spelers door automatisch Pokéstops te spinnen en Pokémon te vangen. Eén van de twee, de Auto Catch Reviver+ mochten wij alvast uittesten. Is het echt een luilekkerland of kun je beter zelf alles doen?

Dat is nog eens makkelijk

Pokémon Go speel ik al vanaf het begin. Vanaf de frustratie met serverproblemen tot en met de enorme community die het nu is. Je ziet misschien nu niet meer iedereen op zijn schermpje kijken voor Pokémon, maar het is zeker nog aanwezig en de kwaliteit is dan ook flink verbeterd. Nieuwe en uitgebreide functies, meer Pokémon en Niantic is er nog lang niet klaar mee.

Met de vele verschillende Pokémon is het lastig om ze allemaal te vangen, zeker aangezien je constant moet opletten. Nintendo en Niantic hadden om het wat makkelijker te maken al onder andere de Go Plus uitgebracht, maar toch voelt dat incompleet. Je moet namelijk nog steeds op het knopje drukken om een actie uit te voeren. Dat is waar de Auto Catch Reviver Plus om de hoek komt kijken. Dit handige apparaatje laat je verbinding maken met Pokémon Go en kan dan zolang je ballen en ruimte hebt Pokémon vangen en Pokéstops spinnen. Het enige wat je hoeft te doen is af en toe je ruimte en items te controleren en eens per uur de Auto Catch opnieuw te verbinden. Het is dus echt luilekkerland.

Wil je niet dat de Reviver Plus alles vangt? Dan is dat goed in te stellen. Je kunt namelijk instellen of die alles moet vangen of alleen onbekende Pokémon. Ook kun je instellen dat die alleen maar Pokéstops gebruikt en dus helemaal niets vangt. Dit instellen kan op twee manieren; via de knop op het apparaatje of door verbinding te maken met een speciale app. Deze is hier voor Android en hier voor iOS te vinden. In mijn tijd met de Reviver merkte ik dat de touchknop niet helemaal fijn werkt om dit in te stellen. De reactie ervan werkte toch niet helemaal fijn. Daarentegen heb je de applicatie waar je makkelijk een overzicht hebt welke functies je uit en aan kunt zetten.

Kwaliteit

Met de vele Pokémon Go hulpapparaten die verkrijgbaar zijn, is één van de belangrijkste aspecten natuurlijk de kwaliteit. Hier ben ik enigszins gemixt over. Zo is de batterijduur echt uitstekend. Ik heb er meerdere dagen mee kunnen doen voor ik hem moest opladen, de manier van opladen is dat weer minder. De Auto Catch Reviver Plus gebruikt namelijk een unieke USB. Aan de ene kant zit een USB-A aansluiting terwijl het gedeelte wat contact maakt met het apparaat over het apparaatje heen geschoven moet worden. Het opladen wordt namelijk gedaan met twee metalen pinnen. Geen Micro-USB en geen USB-C dus. Iets wat in de huidige tijd bijna ondenkbaar is en ook nog eens onhandig want je moet weer een extra kabel meenemen als je op pad gaat.

Een ander deel waar ik de afwerking slecht vond, is het schermpje. In elk geval bij mij stonden de iconen namelijk scheef op het scherm. Effectief heeft het geen invloed op het functioneren, maar het is toch een blijk van onzorgvuldig je product maken. Tot slot merk ik dat als er veel Pokémon in de buurt zijn, hij ze soms niet allemaal ziet. Hierdoor zal die met evenementen en in de buurt van Lures dus niet alles kunnen vangen. Hopelijk is dit op te lossen met een update. Juist op zulke momenten is de hulp namelijk hard nodig.

Conclusie

Auto Catch-apparaten zijn er voor het gemak en hoewel het zeker gemakkelijker werkt dan de officiële accessoires, is het zeker niet perfect. Zo is de touchknop op het apparaat onhandig en dankzij de ondersteunende applicatie obsoleet. Het schermpje met de extra informatie is handig, maar voelt slecht afgewerkt. Zo zaten in elk geval bij mij de iconen scheef. Daartegenover staat wel dat de functies in de app fijn zijn uitgewerkt en je dus ook kunt zeggen dat je alleen het apparaat voor Pokéstops wilt gebruiken als je liever zelf Pokémon vangt. Of je kiest ervoor dat die alleen Pokémon vangt die niet in je Pokédex staan. Het voegt net wat meer gemak toe aangezien je, afgezien van het af en toe opnieuw verbinden, niets hoeft te doen.

+ Brengt veel gemak met zich mee

+ De app geeft je makkelijk toegang tot alle functies

– Ziet niet alle Pokémon

– Opladen is op een aparte manier

– Afwerking kan beter

DN-Score: 7.0