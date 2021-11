Big Brain Academy: Knappe Koppen krijgt nieuwe trailer vol informatie

Train jouw visie, geheugen, analyse en meer door diverse minigames te spelen!

Aankomende vrijdag is het eindelijk zover want dan verschijnt Big Brain Academy: Knappe Koppen op Nintendo’s hybride console. Hoewel het spel nog pas begin september werd aangekondigd, hoeven Switch-bezitters dus niet heel lang meer te wachten op deze nieuwe Big Brain Academy-game. Mocht je nog twijfelen of deze titel iets voor jou is, dan staat er zelfs een gratis demo op jou te wachten in de Nintendo eShop. Big Brain Academy: Knappe Koppen is vanaf vrijdag 3 december zowel fysiek als digitaal te spelen op de Nintendo Switch voor een bedrag van €29,99.

Big Brain Academy: Knappe Koppen laat jouw hersenen flink kraken en test vijf categorieën: visie, geheugen, analyse, rekenen en inzicht. Door diverse minigames en puzzels te voltooien kun je jouw uiteindelijke breinscore zien en daardoor beter worden. Ook kun je de strijd aangaan met 3 andere spelers tegelijkertijd, of het opnemen tegen spelers over de hele wereld in de modus Ghoststrijd.

En weet je wat het leukste is van dit allemaal? Dit en zelfs nóg meer is te zien in onderderstaande trailer.

Ga jij later deze week jouw brein trainen door middel van Big Brain Academy: Knappe Koppen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!