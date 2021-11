Aspire: Ina’s Tale krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Lukt het deze heldin om te ontsnappen?

Aspire: Ina’s Tale is een verhaal over een heldin die uit een toren moet ontsnappen die zichzelf tegoed doet aan haar dromen. Uitgeverij Untold Tales en ontwikkelaar Wondernaut studio hebben bekend gemaakt dat Aspire: Ina’s Tale volgende maand al naar de Nintendo Switch komt. Vanaf 17 december mogen we het spel gaan uitproberen. Hoewel de game in september al bekend werd gemaakt, was er nog geen release datum bekend.

Door het oplossen van puzzels en verslaan van demonen, is het de bedoeling als heldin met lang rood haar en gevangene van de bloeddorstige toren te ontsnappen. Gaat het jou lukken? Om te vieren dat de release datum bekend is gemaakt is onderstaande trailer uitgegeven.