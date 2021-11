Een geliefd sciencefictionmysterie krijgt een nieuwe kans om te stralen!

Gisteren kwam Atlus met een aangename verrasssing: 13 Sentinels: Aegis Rim komt naar Nintendo Switch! Het spel kwam in 2020 uit op de PlayStation 4 en werd daar zeer lovend ontvangen. De ontwikkelaar van het spel is Vanillaware, de studio die ook bekend is voor andere populaire PlayStation releases zoals Odin Sphere en Dragon Crown. Voornamelijk de grafische stijl, de muziek en het verhaal van 13 Sentinels worden als grote hoogtepunten genoemd. Je volgt dertien met elkaar verweven verhalen die een spannend sciencefictionmysterie ten tonele brengen. Het spel bevat zowel 2D sidescrolling-elementen en als Real Time Strategy-gevechten.

Het is een spel dat wellicht wat moeilijk uit te leggen is, dus daarom raden we je vooral aan om de trailer te bekijken. De grafische stijl en het verhaal moet je misschien eerst voor jezelf meemaken om de impact van het spel te snappen. Het is erg positief nieuws dat Vanillaware een van hun populairste PlayStation-games nu naar een Nintendo systeem brengt. Wellicht dat we in de toekomst ook heruitgaves van bijvoorbeeld Odin Sphere en Dragon Crown op de Switch kunnen verwachten. 13 Sentinels: Aegis Rim komt op 12 april 2022 naar de Switch. Ben jij benieuwd naar dit spel? Heb je het al gespeeld op de PlayStation of gaat dit je eerste keer worden? Laat het ons weten in de reacties!

Sentinel No. 13: Activated.



Are you ready to re『 START 』?



13 Sentinels: Aegis Rim comes to Nintendo Switch on April 12, 2022! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl — Official ATLUS West (@Atlus_West) November 28, 2021