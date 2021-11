Time Loader komt komend jaar naar de Switch

Kun jij een tragisch incident in het huis van jouw ontwikkelaar voorkomen?

Time Loader is de nieuwe game van ontwikkelaar Flamz en uitgever META Publishing. Dit spel verscheen eerder deze maand al op pc en als we de accoladetrailer moeten geloven, wordt deze game al goed ontvangen. Eerdergenoemde bedrijven hebben nu ook bekendgemaakt dat deze game komend jaar naar consoles zal komen, waaronder de Nintendo Switch.

Time Loader is een verhaalgedreven puzzelplatformer. Je speelt als een klein robotwagentje die teruggaat in de tijd. Jouw doel is om een enorm tragisch incident te voorkomen. Dit doe je door het huis van je ontwikkelaar te verkennen, puzzels op te lossen en huishoudelijke voorwerpen voor compleet andere doeleinden te gebruiken dan dat ze bedoelt zijn. Benieuwd hoe dit er in de praktijk aan toegaat? Bekijk hieronder alvast de eerste twee trailers.