Releasedatum en prijs van Monopoly Madness bekend

Het vastgoedspel verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch!

Ruim een maand geleden werd er door Ubisoft aangekondigd dat er een nieuw Monopoly-spel naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter was de releasedatum toen nog onbekend, maar deze is er inmiddels wel. In de Nintendo eShop, onder het kopje binnenkort verkrijgbaar, is namelijk te zien dat de game op donderdag 9 december zal verschijnen. De titel zal voor een bedrag van €29,99 over de toonbank gaan.

Net zoals dat bij Monopoly ook het geval is, koop je in dit vastgoedspel verschillende eigendommen die je uiteindelijk kunt upgraden. Het spelbord is ditmaal verleden tijd, want in Monpoly Madness zwerf je door de straten van Monopoly Town. Omdat Mr. Monopoly lekker aan het genieten is van zijn welverdiende vakantie, neem jij het heft in eigen handen om zijn rol tijdelijk te vervangen. De titel wordt nog gekker gemaakt door alle chaotische en onverwachte gebeurtenissen door de Algemeen Fonds-kaarten.