Nintendo’s jubileum franchises in spotlight tijdens december giveaways

Lees hier over onze plannen voor de feestelijke decembermaand.

December staat alweer om de hoek. De maand van gezelligheid, lekker eten en natuurlijk de feestdagen. Bij de feestdagen horen natuurlijk cadeaus en Daily Nintendo gaat daar gezellig aan bijdragen. Komende maand zullen we dankzij verschillende partners een aantal giveaways organiseren. Ze hebben één ding gemeen, dat is dat ze allemaal gefocused zijn op de verschillende franchises van Nintendo met een jubileum in 2021. Zo hebben we Pokémon, Donkey Kong, Zelda en Metroid spullen om weg te geven. Niet alleen is dit een mooie manier om een jaar als dit af te sluiten, maar ook om ons eigen jubileumjaar in te luiden. Daily Nintendo wordt namelijk komende zomer alweer 15 jaar.

Wat de prijzen precies zijn houden we nog geheim tot de specifieke giveaway online komt. De eerste verschijnt al op 1 december en zal anderhalve week in beslag nemen. De volgende prijsvraag zal echter al verschijnen voor de eerste is afgelopen dus houdt de site goed in de gaten voor wanneer ze online komen.