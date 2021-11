Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Er zijn weer een aantal nieuwe bestandsgroottes bekendgemaakt door middel van de Nintendo eShop.

Er zijn weer een aantal nieuwe bestandsgroottes bekendgemaakt door middel van de Nintendo eShop. Hieronder een lijst met de nieuwe informatie. De grootste van deze week is Paradise Lost en neemt 6 gigabyte in beslag. De kleinste neemt net iets meer dan 100MB in beslag: Memories of East Coast.

Paradise Lost – 6,0GB

Transient: Extended Edition – 4,0GB

Ever Forward – 3,2GB

Guardian of Lore – 3.1GB

Sam & Max: Beyond Time and Space – 1,1GB

Detective Di: The Silk Rose Murders – 1,0GB

Castle on the Coast – 931MB

My Universe – Doctors & Nurses – 789MB

Wild & Adventure Pinball – 769MB

9-Ball Pocket – 704MB

Planet Quiz: Learn & Discover – 675MB

Super Impossible Road – 591MB

Clockwork Aquario – 505MB

Carebotz – 449MB

Dinosaur Jigsaw Puzzles – Dino Puzzle Game for Kids & Toddlers – 377MB

Asteroids: Recharged – 371MB

Construction Site Driver – 362MB

Shovel Knight Pocket Dungeon – 338MB

Ghost Sync – 249MB

Mind Scanners – 217MB

Word Forward – 176MB

Love Pop! – 119MB

Ball laB – 105MB

Memories of East Coast – 101MB