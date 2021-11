Masao Shirosaki zou graag een nieuwe Super Monkey Ball-titel maken

Masao Shirosaki, de director van onder andere Super Monkey Ball: Banana Mania, heeft zich tegenover Retro Gamer uitgesproken over de Super Monkey Ball-serie. De afgelopen jaren bracht SEGA verschillende delen in de serie uit, echter waren het allemaal remakes van eerdere titels. Zou het niet weer eens tijd worden voor een échte nieuwe Super Monkey Ball-game? Masao Shirosaki zelf vind in elk geval van wel, en wij ook. Tegenover Retro Gamer liet hij weten graag een nieuw deel te willen maken en hier ook al verschillende ideeën over te hebben. Wanneer er genoeg vraag komt vanuit fans naar een nieuw deel, zou het in de toekomst zomaar eens kunnen gebeuren denkt hij:

“As this game and the previous one are remakes, I do feel that I want to create a new Super Monkey Ball game. I have ideas on what it could be like. I’m looking forward to seeing how Super Monkey Ball will grow. This is not something I can do on my own, so I would like everyone to first enjoy Banana Mania and if there are enough voices looking forward to the next title, it may come true. I have been looking at everyone’s reactions on social media and no matter what language it’s in, I always translate it and read through them. I would be overjoyed if we could create the future of a new Super Monkey Ball together.”