Nieuwe gameplaybeelden van actie, platform game Little Bug

Lekker slingeren aan laserstralen in Little Bug

Little Bug is een nieuwe actie, platform game gemaakt door: Buddy Systems en uitgegeven door: RedDeerGames. In de game speel je als Nyah, een schoolmeisje van 8 jaar oud, die zich in een gevaarlijke fantasiewereld bevind. Hierin houden zich namelijk allerlei kwaadaardige roze geesten schuil in canyons, ijsgrotten en woestijnen. Samen met een licht companion zul je je een weg door allerlei kleurrijke levels moeten banen. Dit doe je lopend en slingerend aan lichtgevende laserstralen.

Om de release van deze nieuwe indie-game te vieren heeft het YouTube kanaal: Nindie Spotlight een gameplay video van 12 minuten gedeeld. In deze video zien we hoe het eerste level van de game gespeeld wordt. Little Bug is nu tijdelijk tot 26 december te downloaden voor maar 7,79 in de Nintendo E-shop. Hierna zal die 12,99 gaan kosten. Bekijk de video hieronder: