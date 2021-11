Super Rare Games’s Mystery Box geeft je laatste kans op uitverkochte spellen

Wil jij kans nog de allerlaatste kans hebben om sommige Super Rare Games spellen te kopen?

Super Rare Games brengt al jaren eShop spellen gelimiteerd uit in een fysiek formaat. Van niche indies tot bekenden als SteamWorld Quest en Toki Tori. Elk exemplaar gelimiteerd tot een paar duizend exemplaren, zijn ze uitverkocht? Dan komen ze nooit meer beschikbaar. Behalve dan bij evenementen als dit.

Super Rare Games heeft namelijk hun magazijn opgeruimd en nog wat verdwaalde spellen ontdekt die al lange tijd niet meer verkrijgbaar zijn. Deze spellen waren oorspronkelijk reserves voor service, maar ondertussen kunnen ze verkocht worden. Op 2 december om 19:00 zullen de Mystery Boxes die een willekeurig spel uit de lijst bevat online komen op superraregames.com.

De Mystery Boxes zijn één per klant. Vorig jaar waren de boxes echter binnen één uur uitverkocht. Mocht je er interesse in hebben moet je er dus snel bij wezen. Hoewel het allemaal voorraad is en ze uiterlijk half december verstuurd worden kan het bedrijf geen Kerstbezorging garanderen. Wees daar op berust.

De volledige lijst games is als volgt:

2021 RARE (45% chance): ITTA, Project Warlock, Lonely Mountains Downhill, Creaks, Brothers A Tale of Two Sons, ABZU, INMOST, Super Crush KO, Littlewood, Roki, Deponia Collection, Metal Unit, Dogworld

2020 RARE (48% chance): Octahedron, World of Goo, Assault Android Cactus+, Mechstermination Force, The Sexy Brutale, Little Inferno, Tricky Towers, Graceful Explosion Machine, SteamWorld Dig, SteamWorld Heist, Old School Musical, Chroma Squad, Dandara, Freedom Finger, Darkwood, Ghost of a Tale

2019/2018 RARE (7% chance): N++, Steredenn, Lone Wolf, Toki Tori Collection, RIVE, Darkside Detective, SteamWorld Quest, The Gardens Between