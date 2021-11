[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 48

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

The Kids we Were

Verschijnt op: 2 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99

In dit avonturenspel duik je in het verleden van Japan, het is een nostalgisch verhaal waarin een jonge knaap genaamd Minato onverwachts een groot avontuur beleeft. Hij vertrekt naar een klein stadje waar eigenlijk niet veel te doen is, maar hij heeft een geheim doel. Hij zoekt namelijk zijn vader, die ergens in de omgeving zou moeten wonen. Door puzzels moet hij uitzoeken waar hij precies is. Voor hij het weet reist hij door de tijd: hij gaat 33 jaar terug!

My Universe – Dokters en verpleegkundigen

Verschijnt op: 2 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Start jouw carrière als held: namelijk een dokter of verpleegkundige in het ziekenhuis. Je kruipt in de huid van twee nieuwe werknemers, waarbij je er gelijk achter komt hoe chaotisch werk kan zijn. Sluit vriendschap met het team en leer ze beter kennen. Maar wees gewaarschuwd voor jouw rivaal Dokter Pierce! Zorg voor vele patiënten en sta open voor de vele verrassingen die dit spel te bieden heeft.

Big Brain Academy: Knappe koppen

Verschijnt op: 3 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Slimme mensen verzamelen! Er komt weer een Big Brain Academy spel uit, dit keer de ‘knappe koppen’ versie voor Nintendo Switch. Samen met vrienden en familie kan je dit leuke spel spelen waarbij je je hersens aan het werk zet. Beantwoord leuke vragen in vijf verschillende categorieën: identificeren, onthouden, analyseren, berekenen en visualiseren. Ga de uitdaging aan en zet jouw grijze massa aan het werk!

Disney Magical World 2: Enchanted Edition

Verschijnt op: 3 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Stap in de magische wereld van Disney! Ontdek de Disney-wereld en ontmoet al jouw favoriete personages uit de films. Verken verschillende omgevingen, dans met Disney-prinsessen, geniet met Mickey van de Magical Dream-parades en kijk wat je nog meer kan ontdekken!