Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl gaan in Japan als warme broodjes over de toonbank

De Sinnoh remakes worden goed verkocht in Japan!

Het Japanse tijdschrift Famitsu heeft nieuwe verkoopcijfers gedeeld van de Sinnoh-remakes. Wat blijkt? Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl verkopen als een speer. In de eerste drie dagen zijn er iets meer dan 1,395 miljoen exemplaren verkocht. Hier zijn de speciale double pack en de downloadcodes bij meegeteld. Aankopen in de Nintendo eShop zelf zijn niet meegeteld. Met deze cijfers verslaat Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl bijna elke Switch-titel debuut. Alleen Animal Crossing: New Horizons wist in de eerste drie dagen meer te verkopen.

Bron