One Hand Clapping krijgt release datum

Het veelgeprezen vocale avontuur is eindelijk af!

One Hand Clapping is eindelijk af. De game, die al enkele jaren in ontwikkeling is, kreeg begin 2018 de ene na andere award toegekend. Het was een game die we nog niet eerder hadden gezien, een 2D platformer waarbij je je stem en toonhoogtes moest gebruiken om zijn puzzels te overwinnen. Halverwege 2019 schreven we er al over, en de game stond toen gepland voor 2021. Dat heeft het dus op het nippertje gehaald. De release datum staat namelijk gepland voor 14 december. De korte aankondigingsvideo waarin dit bekend werd gemaakt kun je hieronder bekijken.

One Hand Clapping nodigt je uit om op avontuur te gaan, een avontuur waarbij je steeds beter je stem leert kennen. Het is namelijk jouw stem die de wereld veranderd, door puzzels op te lossen en platformen te creëren met de vele klanken die je kunt maken. Het doel is om jouw meer vertrouwen te geven in het laten horen van je stem, zingend, neuriënd en alles wat je ermee kan. Dit alles doe je in een wereld vol warme kleuren en mysterieuze personages.