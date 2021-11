Nieuwe Mystery Gift voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

Haal nu een kleine bonus op in jouw spel!

Er is een nieuwe Mystery Gift beschikbaar voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Je kunt vanaf nu een code invoeren om drie zeldzame standbeelden te krijgen voor in de Grand Underground. Het zijn Color Statues van Turtwig, Chimchar en Piplup. Deze standbeelden vergroten je kans om Pokémon van bepaalde Types tegen te komen in de Pokémon Hideaways. Om de code in te voeren, moet je eerst de mogelijkheid om Mystery Gifts te ontvangen vrijspelen. Dit kan door met een producer te praten in Jubilife TV en EVERYONE HAPPY WI-FI CONNECTION tegen hem te zeggen. Anders wordt de optie automatisch vrijgespeeld nadat je de derde Gym Badge hebt ontvangen.

De code is BDSPUNDERGR0UND. Verder kan je momenteel ook Mystery Gifts ontvangen voor een Manaphy-ei en een outfit voor je trainer die gebaseerd is op hun outfit in Pokémon Platinum. Die Mystery Gifts zullen beide verkrijgbaar blijven tot 21 februari 2022, maar daarna zullen ze verdwijnen. De nieuwe Mystery Gifts heeft momenteel nog geen verloopdatum, maar we raden alsnog aan om er wel snel bij te zijn! Heb jij je Mystery Gifts al gedownload? Ben je benieuwd of er nog meer Mystery Gifts zullen komen? Laat het ons weten in de reacties!

Serebii Update: A new distribution has begun for Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Code: BDSPUNDERGR0UND



Offers gift of Color Statues of the Turtwig, Chimchar and Piplup for your Secret Base



Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/hI9SOryTEE — Serebii.net (@SerebiiNet) November 26, 2021