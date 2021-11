Mods laten een volledig verbrande Link zien

Het is ondertussen bijna vijf jaar geleden dat Breath of the Wild uitkwam, maar toch blijven spelers elementen ontdekken.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild verscheen ondertussen ruim vier en een half jaar geleden. Regelmatig worden nog nieuwe spelelementen gevonden. Met behulp van mods kunnen echter sommige elementen net wat duidelijker worden. Zo ook de mechanic die gebruikt wordt om Link te laten verbranden.

Heel eerlijk, heb ik tijdens het spelen het totaal niet gezien, maar Link kan verbranden in Breath of the Wild. Te lang in de zon staan zorgt namelijk voor rode plekken over zijn hele lichaam. De standaard code zorgt echter voor een beperking van het effect. Je kunt namelijk maar ongeveer 4% van het effect daadwerkelijk krijgen.

Mods hebben nu een video online gezet waarin je Link stukje bij beetje meer ziet verbranden. Van lichte rode plekken verandert de held langzaam in een volledig verkoold lichaam. Bij 100% is Link dus bijna volledig zwart.