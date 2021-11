Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath krijgt een releasedatum

De Japanse releasedatum is bekend en het spel zal in maart verschijnen. Wij zullen de game ergens in de lente kunnen spelen.

Bushiroad en Kaminari Games hebben een releasedatum vrijgegeven van de kleurrijke Miss Kobayashi’s Dragon Maid-game. In Japan zal het spel verschijnen op 24 maart 2022. De Westerse releasedatum is nog niet bekend, maar zal in de buurt liggen van de Japanse releasedatum. Voor de rest van de wereld zal het in de lente van 2022 uitkomen. In de show draait het om een meisje genaamd Kobayashi die in een dronken bui een draak genaamd Tohru uitnodigt om bij haar thuis langs te komen. Tohru komt de volgende dag uiteraard langs in een menselijke vorm en vanaf dan maken ze het ene na het andere komische geval mee. De game is echter een shoot ‘em up met Tohru in de hoofdrol. Het bevat een compleet nieuw verhaal met stemacteerwerk.