Interactieve thriller Twelve Minutes binnenkort ook op de Switch

Weet jij jezelf uit de time-loop te bevrijden?

Uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Luis Antonio hebben aangekondigd dat Twelve Minuts binnenkort naar de Switch komt. Deze interactieve thriller, waarin James McAvoy, Daisy Ridley, en Willem Dafoe hun stem verlenen, komt op 7 december naar de Switch. De launch trailer van eerder dit jaar kun je hieronder bekijken.

Twelve Minuts is een real time interactieve trailer, waarin je van bovenaf op de wereld neerkijkt. Het werkt door middel van een click en drag interface. De game start op iets dat een romantische avond met je vrouw had moeten zijn. Al snel breekt er echter een politie detective je appartement binnen, die je vrouw beschuldigd van moord en jouw doodslaat. Maar niet getreurd, want echt dood ben je niet. Gebruik je kennis over de gebeurtenissen die gaan komen naar jouw voordeel, en probeer de uitkomst te veranderen.