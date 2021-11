Help Maya haar herinneringen terug te vinden in 3D-puzzelavontuur Ever Forward

Ruim een jaar na de geplande release datum, komt de game nu eindelijk naar de Switch. 7 december kunnen we met deze game aan de slag.

De game Ever Forward had eigenlijk vorig jaar uit moeten komen voor de Switch, maar is inmiddels al diverse keren uitgesteld. Zo was deze eerder verplaatst naar juni dit jaar en vervolgens naar augustus. Ook die releasedatum werd niet gehaald, maar nu zou het spel toch nog dig jaar uit moeten komen. De nieuwe releasedatum staat voor ons gepland op 7 december. De game zal digitaal te koop zijn voor €12,91. Daarnaast zal er een fysieke versie uitkomen, maar het is nog onbekend of we deze ook in Nederland zullen krijgen.

Ever Forward is een nieuwe game van Pathea Games, onder andere bekend van My Time at Portia. In ‘Ever Forward’ speel je als Maya. Een jong meisje dat hopeloos verdwaald is in een kleurrijke wereld waar de scheidingslijn tussen droom en werkelijkheid flinterdun is. Door uitdagende en creatieve puzzels op te lossen help je Maya om haar herinneringen terug te vinden. Zo ontdek je niet alleen meer over het mysterie achter de vreemde plek waar ze terecht is gekomen, maar ook over de duistere en lang verborgen geheimen van Maya zelf.