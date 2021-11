Scoor tijdens Black Friday een Nintendo Switch-bundel extra voordelig

Een zeer voordelig geprijsde bundel is op dit moment te koop!

Heb je nog geen Nintendo Switch maar twijfel je wel al een tijdje om er een te halen? Dan kan dit zomaar het ideale moment zijn. Tijdens Black Friday kun je namelijk extra voordelig een speciale Nintendo Switch-bundel aanschaffen. Deze scherp geprijsde bundel bestaat uit een Nintendo Switch, het spel Mario Kart 8 Deluxe en 3 maanden Nintendo Switch Online! Mocht dit als muziek in de oren klinken, zorg dan wél dat je er snel bij bent. Deze bundel is namelijk in beperkte oplage beschikbaar.

De bundel is bij verschillende winkels te krijgen. Op het moment van schrijven is de laagste prijs 289 euro bij de MediaMarkt. De bundel is verder ook te krijgen bij winkels als GameMania, Wehkamp, Nedgame, BCC en Coolblue. Hieronder hebben we het overzicht voor je op een rijtje gezet. Hou er rekening mee dat dit de prijzen zijn op het moment van schrijven.

Mediamarkt – 289 euro

Coolblue – 299 euro

Bol.com – 299 euro

BCC – 299,99 euro

Intertoys – 299,99 euro

Wehkamp – 299,99 euro

Allyourgames – 297,95

ToyChamp – 299 euro

Nedgame – op moment van schrijven uitverkocht

Meer informatie is op de website van Nintendo te vinden. Is dit voor jou hét moment om de Nintendo Switch in huis te halen? Laat het ons hieronder weten!