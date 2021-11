Release datum en DLC plannen Shovel Knight Pocket Dungeon

Binnenkort kunnen we puzzelen met onze favoriete Knight!

Shovel Knight Pocket Dungeon heeft een release datum gekregen. Yacht Club Games heeft bekend gemaakt dat deze puzzle adventure vanaf 13 december in de Switch e-shop te downloaden is. Daarnaast hebben ze aangegeven dat de kous daarbij nog niet af is: er staan drie DLC’s in de planning voor de game. Deze zullen over de loop van volgend jaar uitkomen. We kunnen daar na de launch meer informatie over verwachten

Shovel Knight Pocket Dungeon is een supersnel puzzelspel waar je veel actie en dungeon crawling kunt verwachten. Het is een nieuw avontuur waarbij je deels het ondergrondse ontdekt en deels puzzelt voor je leven. En het mooie, je hoeft geen voorkennis van Shovel Knight te hebben om het te spelen! Kies uit 10 verschillende helden om mee te spelen, allemaal met hun eigen unieke vaardigheden. Neem het op tegen eindbazen, puzzel grote aanvallen bij elkaar of neem het tegen andere spelers in 2 player competative mode. Benieuwd hoe de game eruit ziet? Hieronder kun je de laatste trailer bekijken.