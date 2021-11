My Universe – Dokters en verpleegkundigen komt naar de Nintendo Switch

Help het medische team van een ziekenhuis in My Universe - Dokters en verpleegkundigen.

Begin volgende maand kunnen Switch-bezitters aan de slag met het nieuwste deel uit de My Universe-serie. Vanaf donderdag 2 december is My Universe – Dokters en verpleegkundigen namelijk beschikbaar op Nintendo’s hybride console. Het spel van ontikkelaar it Matters Games en uitgever Microids is bovendien volledig Nederlandstalig en zal zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €39,99 over de toonbank gaan.

In My Universe – Dokters en verpleegkundigen kruip je in de huid van de drukke levens van, hoe kan het ook anders, dokters en verpleegkundigen. Ondanks de drukte van het aantal patiënten probeer je te ontdekken hoe jouw leuke collega’s in het ziekenhuis samenwerken en sluit je vriendschappen met hun. Elke dag is anders en zit vol met uitdagingen waardoor je voor vele verrassingen kan komen te staan. Probeer je niet af te laten leiden door je rivaal dokter Pierce en wie weet word jij de beste van het medische team!

Momenteel is er nog geen trailer vrijgegeven, maar er zijn al wel afbeeldingen beschikbaar. Mocht je deze willen zien, bekijk dan onderstaande plaatjes.