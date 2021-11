Microsoft deelt brief over mislukte Nintendo overname uit 1999

In de meeting werden ze hard uitgelachen

Eind jaren 90 wilde Microsoft de gamingmarkt instappen. Dit resulteerde in de creatie van de Xbox. Voordat ze hieraan wilden beginnen was er echter een zorg binnen Microsoft. Namelijk: hebben we wel genoeg noemenswaardige games om onze console te lanceren? Iemand binnen Microsoft had toen een geweldig idee: hij/zij wilde Nintendo overnemen. Kevin Bachus, voormalig hoofdverantwoordelijke voor Microsofts relaties met derde partijen heeft deze meeting in een interview met Bloomberg eerder dit jaar kort samengevat:

“Steve Balmer (ex Microsoft CEO) regelde een ontmoeting met Nintendo om te kijken of ze interesse hadden in een overname. Ze hebben zich kapot gelachen. Stel je voor dat iemand een uur lang om je zit te lachen. Dat was hoe de meeting ongeveer verliep.”

Microsoft heeft naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van de Xbox een website gemaakt waarop ze de geschiedenis van het platform delen. In dit zogenaamde virtuele Xbox museum hebben ze ook een brief gedeeld die deze overname suggereert. De brief is geschreven door Rick Thompsen (voormalig hoofd van hardware bij Microsoft) en hij probeerde hierin een ontmoeting met Yamauchi (voormalig Nintendo directeur), Takeda (ex hardware-hoofd Nintendo) en Jacqualee (voormalig Nintendo of America directeur) op te zetten. Hoewel we door de overlappende tekst niet de hele brief kunnen lezen, is het volgende wel leesbaar:

Geachte Jacqualee, ik waardeer het enorm dat je de tijd neemt om een ontmoeting met meneer Yamauchi en meneer Takeda om een strategisch partnership tussen Nintendo en Microsoft voor toekomstige games te bespreken. Ik begrijp meneer Tekada’s zorgen over deze mogelijke samenwerking en zal daarom proberen om (overlappende tekst) de richtlijnen die hij heeft aangevraagd.

Deze samenwerking is er zoals we allemaal weten uiteindelijk nooit gekomen. Misschien maar goed ook anders was de Switch er waarschijnlijk nooit geweest. Bekijk de brief hieronder: