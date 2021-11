Kit en Krysta vieren Thanksgiving Day met eten en Mario Party Superstars

Bekijk hier de speciale Nintendo Minute van vandaag!

Thanksgiving Day, dé nationale feestdag die elk jaar op 25 november wordt gevierd in de Verenigde Staten en in Canada. Hoewel we deze feestdag dus niet in de Benelux vieren, heb je er vast wel eens van gehoord. Op Thanksgiving Day komt namelijk de complete familie bij elkaar, al zijn dat in dit geval alleen Kit en Krysta van Nintendo Minute, om onder andere lekker te smikkelen van kalkoen. Omdat het voor de video van vandaag misschien een beetje saai zou zijn om alleen naar mensen te kijken die zitten te eten, spelen Kit en Krysta tegelijkertijd ook een potje Mario Party Superstars.

Ben je benieuwd geworden naar deze speciale Nintendo Minute? Bekijk dan onderstaande video.