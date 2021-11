Gameplay beelden Date Night Bowling

Vind de liefde van je leven op de bowlingbaan.

Youtube kanaal Nindie Spotlight heeft een Let’s Play online gezet van Date Night Bowling. Deze dating sim is vanaf morgen beschikbaar voor de Switch, dus de video is ideaal voor iedereen die wil weten waar de game over gaat. Het laat de eerste 18 minuten van de game zien. Je kunt de video hieronder bekijken.

Date Night Bowling is een dating sim waarbij je een connectie probeert te vinden op de bowling baan. En alhoewel het natuurlijk voor een groot deel om het bowlen gaat, is dit niet het enige waar je indruk mee zal moeten maken. Ook je popcorn-gooi vaardigheden zullen flink op de proef worden gesteld, en vergeet die fantastische schouder massages niet! Zie jij je gekozen partner terug voor een tweede date?