Vier de laatste gratis update van Mario Golf: Super Rush met nieuwe personages, golfbanen en spelstanden

De update is vanaf nu al te downloaden!

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat Mario Golf: Super Rush op Nintendo’s hybride console verscheen. Sinds 25 juni zijn Switch-bezitters volop aan het golfen, maar ook met smacht te wachten op de nieuwe contentupdates. Vlak voor de release van deze Mario Golf-game werd er namelijk bekendgemaakt dat het spel een aantal gratis updates zou ontvangen. Dit is in een paar maanden tijd al een paar keer gebeurd, waardoor we bijvoorbeeld met Toadette en Koopa Troopa in New Donk City kunnen golfen.

Echter blijft het daar niet bij want vandaag heeft Nintendo opnieuw een gratis contentupdate vrijgegeven, welke vol met content zit. Echter is er ook meteen aangekondigd dat dit helaas de laatste grote gratis update gaat zijn. Om te beginnen kunnen spelers vanaf vandaag aan de slag met de spelstanden Precisiegolf en Eén drive, één putt. Bovendien is het nu ook mogelijk ook te golfen als de personages Wiggler en Shy Guy, wat voorheen nog niet mogelijk was. Wat natuurlijk niet mag ontbreken zijn nieuwe golfbanen en gelukkig heeft Nintendo ons ook ditmaal weer niet teleurgesteld. De twee nieuwe banen die zijn toegevoegd heten Schildpadberg en Sterrenzone.

In Mario Golf: Super Rush speel je met veel bekende figuren uit de Mario-serie potjes golf. Maar niet alleen dat, er zijn nog vele andere dingen te doen in het spel. Naast het normale golfen is er ook een speedgolf modus en een verhalenmodus. In de speedgolf modus golf je allemaal tegelijk en moet je racen naar je bal, wees zo snel mogelijk! Ook is er een verhaal dat je kan spelen met je Mii karakter en nog veel meer!

Ben je benieuwd naar het officiële twitterbericht van Nintendo Nederland? Bekijk dan onderstaande Tweet, waarin de nieuwe personages en golfbanen te zien zijn!

👏De laatste gratis contentupdate voor #MarioGolf: Super Rush is nu beschikbaar.



Sla je slag met Shy Guy en Wiggler, en geniet van nieuwe spelstanden en nieuwe banen!

