Square Enix: NEO: The World Ends With You verkoopt minder dan verwacht

De onlangs verschenen RPG voldoet niet aan de verkoopverwachtingen.

NEO: The World Ends With You verscheen in augustus dit jaar voor de Nintendo Switch en werd door de media lovend ontvangen. Ook Robin was enorm te spreken over de game en beoordeelde de titel met een prachtige 9 in zijn review. Al die hoge cijfers zijn natuurlijk harstikke leuk en aardig, maar de verkopen van een game zijn toch ook wel belangrijk. Voor NEO: The World Ends With You pakken die tot nu toe helaas niet heel erg best uit. Square Enix heeft deze week in hun sales briefing laten weten dat NEO: The World Ends With You tot nu toe niet heeft kunnen voldoen aan hun verwachtingen op het gebied van verkopen.

NEO: The World Ends with You” was well received by users, it has underperformed our initial expectations.

Ondanks de tot nu toe tegenvallende verkoopcijfers hoopt Square Enix wél dat de game nog voor een lange periode verkocht blijft worden. Laten we hopen dat de verkopen de komende periode omhoog gaan, immers is het zonde als dergelijke kwalitatief hoogstaande titels uiteindelijk commercieel weinig succes behalen.