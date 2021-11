[Review] Marsupilami Hoobadventure – Een vrolijke 2D-platformer

Ga op avontuur met Marsupilami in vrolijke levels!

Marsupilami kan mogelijk bekend klinken bij de wat oudere gamers. Zo is het een dier uit de stripboekenreeks Robbedoes en Kwabbernoot en kreeg het later een eigen stripboekenreeks. Onder de jongere gamers onder ons zal dit beestje er vooral schattig uitzien, maar zal het geen nostalgische gevoelens oproepen. Nu is er dus een game uitgekomen met Marsupilami in de hoofdrol: Marsupilami Hoobadventure. Gaat deze game leuk zijn voor zowel jong als oud? Je leest het in deze review.

Een spannend avontuur

Het verhaal van Marsupilami Hoobadventure start met een kort filmpje waarin je ziet dat Marsupilami een sarcofaag opent. Daaruit komt een geest die een vloek uitspreekt over alle dieren, behalve Marsupilami. Aan Marsupilami de taak om de vloek te verbreken en de geest dus te verslaan. Daarna begint het echte spel. Jij speelt als de Marsupilami’s Punch, Twister en Hope. Op het levelscherm kan je kiezen als wie je speelt, al zit er geen verschil tussen de personage behalve uiterlijk. Ik had het wel leuk gevonden als ze elk hun eigen unieke vaardigheid hadden.



Als Marsupilami zal je door de 2D-levels moeten platformen. Ondertussen kom je vijanden tegen die je moet verslaan met de staartaanval. De levels zijn niet te lang of te kort en enorm kleurrijk. Verder is het ontwerp van elk level ook zo goed uitgewerkt dat het zelfs beter is dan wat ik had verwacht van deze game.

Weinig levels

Er zijn drie werelden en helaas slechts iets meer dan 20 levels. Doordat het zo weinig levels zijn had ik het al binnen een paar uurtjes uitgespeeld. Om er wat meer speeltijd uit te halen is er de mogelijkheid om in elk level de vijf veren te zoeken en een portaal met een speciaal level te vinden. Die vijf veren zitten vaak op een lastig bereikbare plek, maar zijn wel zichtbaar. Het portaal zit verborgen waardoor je echt op onderzoek uit moet. Hier heb ik me echt mee vermaakt doordat je zo veel leuke plekken ontdekt. Daarnaast zijn er ook time trials. In deze time trials is het de bedoeling dat je het level zo snel mogelijk uitspeelt. Afhankelijk van de tijd krijg je een bronzen, zilveren of gouden medaille. Deze kunnen soms best lastig zijn. Vooral het afwisselen tussen het verkennen en de time trials vind ik leuk, omdat er zo nog wat te doen blijft na het uitspelen van het verhaal.



Voor jong en oud

Om de gameplay toegankelijk te houden voor zowel jong als oud zijn er meerdere moeilijkheidsgraden. Zo is Easy uitstekend voor jonge kinderen, omdat je dan geen schade oploopt door vijanden en valstrikken. Daardoor kunnen kinderen leuk de levels ontdekken zonder al te veel uitdaging. Voor mensen die een ontspannen ervaring zoek raad ik Normal aan. Daar heb ik zelf ook op gespeeld en het is zeer goed te doen. Je krijgt dan de beschikking over drie hartjes. In de levels zijn er genoeg hartjes te vinden om de hartjes aan te vullen als je er per ongeluk één kwijt bent geraakt. Verder is er voor wat uitdaging ook Difficult met slechts twee hartjes. Dit vind ik te lastig om ontspannen te kunnen spelen. Al is het wel een goede toevoeging zodat er voor elke gamer een passende moeilijkheidsgraad is. Daardoor is het voor zowel jong als oud goed speelbaar.

De besturing van Marsupilami is uitstekend. Ik heb er persoonlijk niks op aan te merken. Het lopen, springen, rollen en aanvallen gaat allemaal vloeiend. Mocht ik dan een puntje kritiek moeten geven: het is soms lastig in te schatten hoever Marsupilami springt, maar daar wen je gelukkig zo aan. Daarnaast is het visueel een plaatje. Het heeft vrolijke kleuren met interessante achtergronden. Elk level is weer anders en daar past muziek ook uitstekend bij. Zo is er bijvoorbeeld een tropisch level met uitbundige kleuren en een heel zomers muziekje. Audiovisueel is er dus niks op aan te merken.

Conclusie

Marsupilami Hoobadventure is een zeer leuke 2D-platformer. Het grootste nadeel is dat er te weinig levels zijn, maar wanneer je probeert om ook alle veren te vinden of de time trials te halen dan is er wat meer te doen. De game kost €39,99 en dat vind ik wel iets aan de hoge kant, vooral omdat het zo snel uit te spelen is. Verder is het door de verschillende moeilijkheidsgraden geschikt voor zowel jong als oud wat ik een goede zet vind. Daarom zou ik deze game zeker aanraden aan iedereen die wel houdt van een vrolijke 2D-platformer.



+ Vrolijke 2D-platformer

+ Goede besturing

+ Gevarieerde levels

– Te weinig levels

DN-Score: 7,8