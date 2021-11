Life is Strange: True Colors krijgt releasedatum

Na uitstel komt... een releasedatum.

Life is Strange: True Colors is inmiddels alweer even in ontwikkeling en had eigenlijk al veel eerder dit jaar moeten verschijnen. Dat lukte de ontwikkelaars echter niet, wat met name werd veroorzaakt door de corona pandemie. Vandaag is er echter goed nieuws te melden, de game heeft nu alsnog een releasedatum gekregen. En deze is dichterbij dan je wellicht zou denken! Life is Strange: True Colors zal namelijk al vanaf 7 december verkrijgbaar zijn in de eShop. Wil je liever de fysieke versie van de game? Dan moet je iets langer wachten, deze zal op 25 februari 2022 uitkomen.

In Life is Strange: True Colors speel je als Alex Chen, die al een lange tijd haar “vloek” onderdrukt. Ze kan sterke emoties van andere “zien” en deze eventueel zelf beleven, absorberen of aanpassen. Wanneer haar broer omkomt in een vreemd ongeluk kan Alex haar gave niet langer onderdrukken en zal ze haar krachten moeten gebruiken om de waarheid te vinden. Welke donkere geheimen liggen er begraven in dit kleine stadje?

We are pleased to announce that #LifeIsStrange #TrueColors will be available on the #NintendoSwitch eShop on December 7 2021 and for physical purchase on February 25 2022.



Available to pre-order now: https://t.co/ieuQ0ZUoKA pic.twitter.com/tRqi8PDl6d — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 24, 2021