Trash Quest komt naar Nintendo Switch

Als wasbeer op zoek naar de prullenbak: dat is het doel van deze game

Volgende maand brengt uitgeverij RedDeerGames het nieuwe spel Trash Quest naar onze mooie console. De hoofdpersonage kan bij deze titel natuurlijk niks beters dan een wasbeer zijn! In deze uitdagende metroidvania die plaatsvindt op een ruimteschip spring, schiet, ontwijk en sprint je naar de volgende boss om te verslaan. Ben jij toe aan verschrikkelijk veel vloeken naar je scherm? Dan is Trash Quest iets voor jou! Want elke keer als je dood gaat kom je op één en dezelfde plek weer tot leven.