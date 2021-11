[Review] The Wild at Heart – Ga je mee verdwalen?

Een spel met flink wat Pikmin invloeden: top of flop?

Uitgeverij Humble Games heeft vorige week het spel The Wild at Heart naar onze geliefde Nintendo Switch gebracht, deze indie-titel is ontwikkeld door Moonlight Kids. In dit avonturenspel ga je op onderzoek uit in een donker woud, waar allerlei magische wezens wonen. In het spel verzamel je een kudde beestjes die jou helpen met het oplossen van obstakels en vechten met tegenstanders. De eerste beelden zagen er veelbelovend uit, dus wij waren daardoor al erg benieuwd naar de gameplay!

Op zoek naar een nieuw leven

Hoofdpersonage Wake heeft om 15.00 uur met zijn vriendin Kirby afgesproken in het bos om weg te lopen van huis, want daar gaat het allemaal niet zo lekker. Zijn vader is nooit thuis en als hij thuis is drinkt hij veel, Wake is daardoor verwaarloosd en wil op zoek naar een betere toekomst. Met zijn Gustbuster op zijn rug om dingen omver te blazen gaat hij de hort op. Hij raakt echter verdwaald in een groot bos voordat hij zijn maatje vindt en loopt door een magische doorgang in een grote boom.

Een klein geel poppetje leidt hem naar een kamp waar hij ‘Grey Coat’ ontmoet: een vreemde man die helpt om de weg te vinden. Hij geeft je een kristal waarmee je met hem en andere bewoners kan praten. De game speelt zich af in de Deep Forest, welke weer uit verschillende delen bestaat. Er zijn op de kaart verschillende kampen: op deze plekken kan je je spel opslaan, je spullen beheren, nieuwe spullen craften en spiritlings oproepen of uitbroeden. Ook kan je hier overnachten in een tent. De kampen zijn veilige zones, de nachten zijn namelijk maar een enge bedoeling in deze vreemde wereld. Gelukkig komt Wake zijn vriendin na een tijdje wel weer tegen en kunnen ze het avontuur samen voortzetten.

Dat klinkt verdacht veel als Pikmin…

Het gele poppetje die Wake naar de magische wereld leidt is een spiritling, al snel vindt Wake meer van deze wezens en ze lijken het allemaal wel gezellig te vinden om mee te lopen. De mannetjes zijn er in verschillende soorten die allemaal hun eigen krachten hebben, ze kunnen worden uitgebroed vanuit spiritling-zaadjes en ’s nachts slapen ze in hun nestje. Waar je in het begin een soort aantreft, vind je al snel andere soorten. Spiritlings wandelen gezellig achter je aan en vechten met tegenstanders, schuiven blokken opzij en slopen muurtjes. Zo los je puzzels op, verzamel je dingen en kom je steeds verder in de magische wereld. Klinkt gek veel op een ander spel, nietwaar?

Voor je het weet ben je in deze nieuwe wereld gezogen en help je de inwoners, zo kunnen ze zelfs hun eigen namen niet meer herinneren. En waarom lijkt de tijd stil te staan in dit duistere bos? Puzzel, ontdek en verzamel zoveel mogelijk spiritlings om te helpen.

Toch een hele nieuwe game-ervaring

De Pikmin vibes druipen van deze game af, en toch hebben de makers er een hele andere draai aan gegeven. Ondanks dat je de spiritlings zo’n beetje hetzelfde kan laten doen als de Pikmin in het gelijknamige spel, zoals vijandjes aanvallen en dingen sjouwen, hangt er een hele andere sfeer. The Wild at Heart is vrij grimmig en de grafische vormgeving heeft meer iets weg van Cozy Grove (wat ook een pareltje is, trouwens). Zo is het in The Wild at Heart uit den boze om in de nacht rond te dwalen, want dan komt een naar donker figuur je aanvallen: zorg dus altijd dat je bij een kamp bent om te slapen. De vormgeving, het geluid en het algehele verhaal sluiten mooi bij elkaar aan om jou een totaal nieuwe game-ervaring voor te schotelen.

Conclusie

The Wild at Heart is een erg goede indie-game. Een deel van de gameplay zal je snel herkennen uit het spel Pikmin, zo verzamel je beestjes die jou helpen om puzzels op te lossen, dingen te verschuiven en tillen én kunnen ze met tegenstanders vechten. Toch is The Wild at Heart heel duidelijk haar eigen game: de vormgeving heeft veel weg van Cozy Grove en de omgeving is een duister bos waar je geheimen moet zien te ontrafelen om de inwoners te helpen. Het spelletje speelt lekker weg en is zeker een aanrader als je van puzzel-avontuur spellen houdt.

+ Beter goed gejat dan slecht verzonnen: het is soms net Pikmin!

+ De vormgeving is erg mooi gemaakt

– Het is soms een beetje onduidelijk waarom je een bepaalde opdracht moet uitvoeren

DN-Score: 8