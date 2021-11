[Review] Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl – Een warme thuiskomst

Een sprankelende edelsteen of toch eerder een doffe imitatie?

14 jaar geleden, op een mooie zomerdag in juli, werden Pokémon Diamond en Pearl uitgebracht buiten Japan. Het waren mijn allereerste Pokémon-spellen en brachten me naar een wereld waar ik nog altijd verzot op ben. Als kind reisde ik door Sinnoh met mijn starter, dwarsboomde ik de plannen van Team Galactic en versloeg ik een van de meest beruchte Champions in de hele serie om zelf de titel van Pokémon Champion aan te nemen. Nu als volwassene kreeg ik de kans om dat opnieuw te doen in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Het was een vertrouwd avontuur in een fris jasje dat mij weer terugbracht naar die vreedzame tijd.

Sinnoh herboren

De Pokémon-serie is niet vies van remakes. Kanto is al meermaals opnieuw verschenen en ook Johto en Hoenn hebben al eens een makeover gekregen. Het lag dus voor de hand dat Sinnoh dit keer aan de beurt was. De taak die ontwikkelaar ILCA toegediend kreeg was echter een zware. Het opnieuw uitbrengen van Diamond en Pearl, twee van de meest geliefde en best verkopende Pokémon-spellen ooit gemaakt. Nog geliefder is de derde versie, Pokémon Platinum, die Sinnoh nog eens een extra opknapbeurt gaf. Hoewel deze releases dus een remake van Diamond en Pearl hoorden te zijn, konden ze het bestaan van Platinum maar moeilijk negeren. Daarnaast moest ILCA een DS-spel dat oorspronkelijk uitkwam op de DS in Japan in 2006 vertalen naar de Switch, een HD hybride-console dat zowel in handheldstand als op de tv fijn moet spelen. Ook moet het spel worden geüpdatet met alle Quality of Life-verbeteringen die de serie de afgelopen 15 jaar heeft gekregen.

Laten we eerst maar praten over de Donphan in de kamer. Visueel gezien hebben Brilliant Diamond en Shining Pearl een visuele stijl die nogal afwijkt van eerdere Switch-releases zoals Pokémon Let’s Go, Pikachu! en Let’s Go, Eevee! en Pokémon Sword en Shield. De overwereld in de remakes is bijna stuk voor stuk een exacte recreatie van de wereld van Diamond en Pearl. Ook alle personages hebben een chibi-stijl die precies lijkt op de oude sprites van die games. Voor velen zal die stijl er eerst erg vreemd uitzien. Misschien zelfs lelijk. Maar het is ook een stijl die went. In het begin vond ik het er ook allemaal een beetje maf uitzien, maar ik ben er heel erg gehecht aan geraakt. Het helpt dat de belichting in de overwereld echt prachtig is, zeker tijdens zonsondergang.

Bijzonder genoeg echter hebben de trainers in Pokémon-gevechten een hele andere stijl. Ze hebben namelijk proporties die veel meer lijken op die van Sword en Shield. Je hoeft dus niet het hele spel alleen maar naar de chibi’s te kijken. Bovendien zien de gevechtsarena’s er ook altijd prachtig uit. Een mooi detail is dat Mount Coronet, de grote berg pal in het midden van Sinnoh, in veel gevechten altijd in de achtergrond te zien is. Zulke kleine details geven Sinnoh veel meer dimensie en levendigheid. Verder zien de Pokémon zelf er allemaal precies uit zoals we gewend zijn uit eerdere Switch releases. Wel hebben sommige Pokémon nieuwe en verbeterde animaties gekregen. Zo doet Chimchar tijdens gevechten soms een sprong in de lucht en valt Buizel nu aan door zijn staart meer te gebruiken. De stijl in zijn totaliteit laat Sinnoh echt tot leven komen op een manier die toch heel getrouw blijft aan het uiterlijk van de originele spellen.

Geven en nemen

Zoals eerder gesteld zijn Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl dus remakes van Diamond en Pearl. Niet van Platinum. Dat valt meteen op in dingen zoals de Sinnoh Pokédex, de teams van trainers, de plaatsing van voorwerpen en de specifieke Pokémon die je op bepaalde Routes kunt tegenkomen. Deze zijn allemaal bijna uitsluitend gebaseerd op Diamond en Pearl. Dat is best wel teleurstellend. Voor hoeveel je ook kunt houden van Sinnoh, moet ieder erkennen dat de oorspronkelijke Sinnoh Pokédex niet bepaald een hoogstandje was. De enige Fire-types in de regio zijn Chimchar en Ponyta. De enige Electric-types zijn Shinx, Pachirisu en Pikachu. Als je Pearl speelt zijn je enige Dark-types Spiritomb, Drapion en Sneasel. Je kunt met een regionale Pokédex van een schamele 150 Pokémon alsnog een behoorlijke diverse Pokédex maken, dat hebben Pokémon Black en White al bewezen. Gelukkig heeft ILCA wel een manier gevonden om veel Pokémon van de uitgebreide Platinum Pokédex alsnog toe te voegen. Je kunt deze namelijk vinden in de opgeknapte Grand Underground.

…Maar niet allemaal. Zo zijn Eevee, Porygon, Rotom, Nosepass, Yanma en Tropius pas verkrijgbaar in de postgame. Tegelijkertijd zijn Pokémon zoals Absol en Elekid wel veel eerder te vangen in Brilliant Diamond en Shining Pearl dan in Platinum. Het is een toevoeging die fans van Platinum zeker tegemoetkomt, maar nog niet alles aanbiedt wat Platinum had. Dat valt eigenlijk op aan veel elementen van Platinum. Het is niet dat ze helemaal niet in het spel zitten, maar ze worden grotendeels uitgesteld tot de postgame. Of ze worden dus maar half toegepast. Het is sowieso fijner dan wanneer ze Platinum totaal genegeerd zouden hebben, maar deze middenweg voelt toch teleurstellend aan. Een voordeel dat de remakes wel hebben over Platinum is dat ze veel meer nieuwe aanvallen, Abilities en type-veranderingen hebben om aan Pokémon uit te delen. Zo leert Luxray eindelijk Wild Charge en is Togekiss nu een Fairy/Flying-type.

Veel doen met weinig

Sinnoh is dus niet heel erg anders dan dat het vroeger was. Maar tegelijkertijd ook wel; de verschillen zijn alleen wat subtieler. Zoals we al hebben gesteld hebben Brilliant Diamond en Shining Pearl enorm veel kleine Quality of Life-verbeteringen overgenomen uit Sword en Shield. Je kunt overal de PC gebruiken, Exp. Points worden gemakkelijker en eerlijker verdeeld tussen al je Pokémon, de Grand Underground en Super Contests Shows zijn gestroomlijnd en HMs zijn nu een permanente vaardigheid. Nooit meer hoef je een Bibarel mee te slepen in je team gewoon om field moves zoals Rock Smash en Cut te gebruiken. Ook kan je nu de huidskleur van je trainer aanpassen en allerlei soorten kleding kopen. Dat is een enorm belangrijke toevoeging die iedere speler veel meer zelfexpressie geeft. Pokémon kunnen ook weer achter je aan lopen zoals in Let’s Go, Pikachu! en Let’s Go, Eevee! en Sword en Shield. Zulke kleine toevoegingen maken functioneel niet veel verschil, maar maken de wereld wel weer een stuk levendiger.

Voornamelijk tegen het einde van het spel en in de postgame begin je de grootste verschillen te merken. Belangrijke trainers hebben dezelfde Pokémon die ze gebruikten in Diamond en Pearl, maar nu met veel sterkere aanvallen, stats en hold items. Dat maakt de gevechten al meteen moeilijker dan ze ooit waren in Diamond, Pearl, of zelfs Platinum. In de postgame worden deze teams nog verder uitgebreid en moeilijker gemaakt. Het is oprecht indrukwekkend hoe ver ILCA het ontwerp van deze trainers heeft weten te verbeteren. De postgame is grotendeels hetzelfde als die van Diamond en Pearl, maar met twee grote veranderingen. Ten eerste is de Battle Tower lichtelijk gestroomlijnd waardoor het toegankelijker, maar niet minder moeilijk is geworden. Ten tweede is de gehele National Pokédex in vullen uitsluitend met Brilliant Diamond en Shining Pearl. Er zijn geen transfers meer nodig. Swarms, de Poké Radar en de Battle Zone zijn allemaal identiek aan Diamond en Pearl, maar er zijn enorm veel Pokémon beschikbaar in de Grand Underground die voorheen nooit eerder in Sinnoh zijn verschenen. Daarnaast zijn alle Legendarische Pokémon die niet al aanwezig waren in Sinnoh te vangen in het nieuwe Ramanas Park.

Muzikaal genot

De geremasterde soundtrack van Brilliant Diamond en Shining Pearl is zo goed dat we deze een eigen tussenkopje moeten geven. De muziek in Diamond, Pearl en Platinum is geliefd bij ieder die de spellen heeft gespeeld en ILCA is het gelukt om deze klassiekers te overtreffen. Battle! (Wild Pokémon) en Battle! (Trainer Battle) zijn energiek en spannend. Battle! (Dialga-Palkia) en Battle! (Azelf-Mesprit-Uxie) zijn intimiderend en mythisch. Route 206, Route 209 en Route 210 zijn avontuurlijk en vrolijk. Route 216 is het perfecte nummer voor een tocht door de diepe sneeuw. En Route 225 klinkt als het rocklied uit de jaren ’80. Voor alle kwaliteiten en tekortkomingen die de remakes wel of niet hebben, kunnen we in ieder geval zeggen dat de muziek het waard is geweest.

Conclusie

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl is een terugkeer naar een geliefde regio die wordt gemengd met een flinke lading verbeteringen uit de afgelopen 15 jaar. Tegelijkertijd lukt het de remakes niet om alles te doen wat Pokémon Platinum vier Generaties geleden al beter heeft gedaan. Maar dat betekent niet dat deze spellen het niet waard zijn. Op veel manieren weet het Platinum juist te overtreffen. Voor degenen die nog nooit eerder op avontuur zijn geweest in Sinnoh zijn deze spellen een fantastische manier om voor het eerst die reis te beleven. Voor fans die Platinum nog dicht bij hun hart houden, is er nog steeds veel om van te genieten in deze remake. Ik heb respect voor het werk dat ILCA heeft geleverd en hoop dat ze nog vaker hun eigen projecten mogen maken. Al met al hebben ze Sinnoh enorm veel eer aangedaan.

+ Moderniseert Sinnoh op fantastische wijze

+ Voegt enorm veel Quality of Life toe

+ Fenomenale geremasterde soundtrack

– Regionale Sinnoh Pokédex is nog steeds erg matig

– Veel Platinum content is niet aanwezig

DN-Score: 8,5