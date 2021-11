Nintendo stuurt interne reactie over Activision-Blizzard schandalen

"Distressing and disturbing."

Vorige week kwam The Wallstreet Journal met een explosieve rapportage over de misstanden bij gamegigant Activision-Blizzard. De ontwikkelaar lag eerder dit jaar al onder schot vanwege onthullingen over misbruik in alle takken van het bedrijf. Vrouwelijke medewerkers zouden stelselmatig worden gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Dit keer ligt Activision-Blizzard CEO Bobby Kotick echter onder vuur. Hij zou misbruikers in het bedrijf hebben beschermd en zou zich ook zelf als een misbruiker hebben gedragen. Al gauw na deze rapportage hebben meerdere outlets zich uitgesproken voor het onmiddellijke ontslag van Kotick. Ook weten we dankzij gelekte interne emails dat Xbox- en PlayStation-bazen Phil Spencer en Jim Ryan zich hebben uitgesproken tegen de gang van zaken bij Activision-Blizzard. Over Nintendo lag de berichtgeving echter nog stil.

Daar kwam vandaag verandering in, toen Fanbyte een gelekte email van Nintendo of America COO Doug Bowser in handen kreeg. De email is oorspronkelijk verstuurd op vrijdag 19 november en is naar alle medewerkers van het bedrijf gestuurd, zelfs naar second-party ontwikkelaars zoals Retro Studios en Next-Level Games. Hieronder begint Bowsers citaat:

“Along with all of you, I’ve been following the latest developments with Activision Blizzard and the ongoing reports of sexual harassment and toxicity at the company. I find these accounts distressing and disturbing. They run counter to my values as well as Nintendo’s beliefs, values and policies.”

Bowser verklaart verder dat Nintendo ernaar streeft om een open en inclusieve werkcultuur te onderhouden waar iedereen welkom mag zijn. Hij verwacht dan ook dat anderen in de game-industrie zich aan diezelfde standaard proberen te houden. Volgens Bowser staat Nintendo in contact met Activision-Blizzard en zijn ze de nodige sancties aan het nemen, maar in de email wordt verder niet op details ingegaan. Wel onthult Bowser dat Nintendo in contact staat met de Entertainment Software Association, de brancheorganisatie van de Amerikaanse game-industrie, om dergelijke misstanden harder aan te pakken. Nog een citaat van Bowser:

“Every company in the industry must create an environment where everyone is respected and treated as equals, and where all understand the consequences of not doing so.”

Het is tijd voor Bobby Kotick om de laan uit te worden gestuurd. Dat geldt ook voor alle leidinggevenden bij Activision-Blizzard die hem ondanks al deze vreselijkheid nog steeds zijn blijven steunen. Ze zouden minimaal hun aandelen kwijt moeten raken, onmiddellijk hun salaris verliezen en een fikse boete moeten betalen. Pas dan zou deze hele situatie een klein beetje eerlijker worden. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten de game-industrie en de gamejournalistiek zich unaniem uitspreken tegen Activision-Blizzard. Ook zouden ze het gaan moeten voelen in hun portemonnee. Er zijn teveel bedrijven in deze industrie met soortgelijke misbruik weggekomen. Kijk naar Ubisoft. Laten we van Activision-Blizzard een voorbeeld maken.