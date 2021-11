Nieuwe info Kirby en de Vergeten Wereld

Mede mogelijk gemaakt door de ESRB!

Afgelopen september is in een Nintendo Direct het nieuwste Kirby spel onthuld: Kirby en de Vergeten Wereld. Met deze game gaat Kirby eindelijk zijn platformvrienden zoals Mario en Sonic achterna en maakt hij de stap naar 3D. Nintendo experimenteerde achter de schermen al jaren met 3D Kirby, maar deze plannen kwamen nooit ver. Dit keer lijkt het erop dat ze eindelijk genoeg vertrouwen hebben om Kirby die befaamde Z-as te laten verkennen. Sindsdien hebben we echter nog maar weinig gehoord over het spel. We weten enkel dat het volgend jaar in de lente uit hoort te komen. Ook hebben we onlangs de boxart voor het spel gezien gekregen.

Gelukkig hebben we dankzij de leeftijdsclassificatieorganisatie ESRB – de Amerikaanse variant van ons Europese PEGI-systeem – eindelijk wat meer informatie. Het spel heeft de score E10+ gekregen, wat bij ons gelijkstaat aan de PEGI-score 7+. Dat is dezelfde score die Kirby Star Allies ook heeft gekregen. Op de pagina van de game heeft de ESRB echter ook een kleine omschrijving van het spel geschreven. Hieruit kunnen we iets meer opmaken over de inhoud van Vergeten Wereld:

“This is an action-adventure game in which players help Kirby save kidnapped creatures from evil forces. Players traverse 3D platforms while collecting coins, solving puzzles, and using Kirby’s abilities to battle cartoony enemies (e.g., mushrooms, foxes, giant turtles). Players use swords, bombs, and blaster-type pistols to defeat enemies; some weapons allow players to use targeting/crosshairs for ranged firing. Boss battles can be frenetic, with laser fire, explosions, and projectiles flying at Kirby, often from a close-up perspective.”

Het lijkt erop dat Kirby misschien wat nieuwe Copy Abilities gaat leren die te maken hebben met het schieten van laserpistolen. Ook lijkt Kirby dus op een soort reddingsmissie te zijn in dit spel. We hopen dat we binnenkort meer informatie over het spel zullen krijgen. Gezien Vergeten Wereld in de lente uit hoort te komen, zal het wachten niet erg lang meer zijn. Kijk jij uit naar Kirby en de Vergeten Wereld? Wat voor nieuwe Copy Abilities hoop je te zien? Laat het ons weten in de reacties!