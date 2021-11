Speel nu met Street Fighter content in Brawlhalla

Vecht nu met Ryu, Chun-li en Akuma in deze toffe brawller!

Ubisofts Smashkloon Brawlhala heeft vandaag een flinke update gekregen. Deze voegt allerlei content uit de Street Fighter serie toe. Om te beginnen kun je nu spelen met de iconische personages: Ryu, Chun-li en Akuma. Daarnaast komt de update ook met een speciale Street Fighter mode genaamd: Streetbrawl. In deze mode zullen spelers het tegen elkaar op moeten nemen met traditionele healthbars. Net als in de Street Fighter games. De mode is vergelijkbaar met de stamina gevechten in Smash, maar in tegenstelling tot deze gevechten zal het in Streetbrawl niet mogelijk zijn tegenstanders uit het veld te slaan.

Verder wordt er ook een speciaal K.O teksteffect aan de game toegevoegd, alsmede een nieuw podium om op te vechten. Voor de echte fanatiekelingen zit er nu ook nog een nieuw 1 tegen 1 podium, gebaseerd op Suzaku Castle in de game. Wil je nog meer informatie hebben over de Street Fighter update? Bekijk dan de trailer hieronder: