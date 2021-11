[Review] Beyond Blue – Een duik in de oceaan

Duik in de wondere wereld onder het wateroppervlak!

Het onbekende leven in de oceaan is nu te bekijken en te onderzoeken in de nieuwe game van E-Line Media. E-Line Media heeft eerder het bekroonde Never Alone uitgebracht en komt nu met Beyond Blue. Deze game is educatief bedoeld zodat mensen zich bewust worden van de schoonheid van de diepzee. Slaagt Beyond Blue in deze missie? Je leest het in onze review.

Duiken in de oceaan

Het verhaal in Beyond Blue speelt zich af in de nabije toekomst waarin onderzoekers de onderwaterwereld gaan onderzoeken. Je speelt als Mirai en vindt jezelf onderwater terwijl jouw team opdrachten geeft. Zo is het eerste doel om wat dolfijnen en potvissen te bekijken om te scannen. Om die prachtige beesten te scannen zal je naar ze toe moeten zwemmen. Ik vind het een mooie ervaring wanneer je zo de vissen om je heen ziet zwemmen. Verder komen er ook taken om monsters te nemen van koraal of tags te plaatsen. Dit alles om te onderzoeken hoe de onderwaterwereld eraan toe is. Misschien klinkt dit wat saai, maar door de uitleg die je krijgt bij elk wezen dat je scant blijft het interessant.

Om de omgevingen gevarieerd te houden zijn er 8 missies op verschillende plekken. Dicht bij het wateroppervlak betekent veel licht, maar wanneer je bijna een kilometer onder het wateroppervlak zit dan ziet alles er heel anders uit. Dan verschillen natuurlijk ook de beesten en de rotspartijen. Hierdoor bleef het voor mij ook interessant om steeds weer te duiken en alles te ontdekken. Tussen de missies door zal je ook de binnenkant van de duikboot zien als pauze tussen de missies. Leuk dat dat erin zit, maar het heeft voor mij geen meerwaarde. Dit omdat je er vrij weinig kan doen en het spel voor mij meer draait om het onderzoeken van de oceaan.

Educatief?

Tijdens het spelen van het verhaal speel je filmpjes van wetenschappers over de oceaan vrij. Deze zijn meestal maar enkele minuten lang, maar bevatten wel interessante informatie. Ik vind dat goed passen bij een game die educatief wil zijn. Enig kritiekpunt is dat het wel beter verwerkt had kunnen worden in het verhaal. Zoals eerder verteld vertellen de andere onderzoekers weetjes tijdens de missies. Deze zijn ook zeer informatief en zijn ook nog eens mooi verwerkt in het verhaal. Verder wordt er in het menu bijgehouden welke beesten je hebt onderzocht inclusief informatie over ze. Dit vind ik een prettige manier om alles nogmaals te bekijken.

Heel veel gameplay is er niet in Beyond Blue. Het is natuurlijk vooral veel zwemmen. Gelukkig is de besturing uitermate prettig. Het zwemmen gaat vloeiend en ook het om je heen kijken werkt uitstekend. Alleen het naar beneden duiken kan soms wat lastig zijn in het begin, maar dat had ik snel onder de knie. De gameplay is dus uitstekend waardoor dat bijdraagt aan de ontspannen sfeer die hangt in Beyond Blue.

Visueel is er wel wat op aan te merken. Er zijn geregeld pop-ins, maar niet hinderlijk genoeg om te stoppen met spelen. Verder ziet de wereld er mooi uit en zijn de wezens goed uitgewerkt waardoor ze herkenbaar zijn. Ook een rustgevend muziekje kan niet ontbreken. De rustige tonen zorgen voor een zeer ontspannen gevoel wat dus weer past bij de game.

Conclusie

Beyond Blue is een bijzondere ervaring waardoor je de onderwaterwereld leert te waarderen. De game is enorm educatief door alle interessante feitjes die er worden verteld. Het is alleen jammer dat er geregeld pop-ins zijn, maar verder ik alles audiovisueel zeer goed uitgewerkt. Deze game is door het ontspannende en educatieve karakter een aanrader voor iedereen die van zulke games houdt.

+ Bijzondere ervaring

+ Goede besturing

+ Zeer educatief

– Geregeld last van pop-ins

DN-Score: 7