Digital Foundry neemt GTA Vice City en San Andreas op de Switch onder de loep

Alles behalve een technisch wonder.

Inmiddels kunnen we toch wel duidelijk concluderen dat Rockstar de plank flink mis heeft geslagen met GTA The Trilogy, in elk geval voor de Nintendo Switch. De games worden belemmerd door bugs, glitches, een slechte framerate en andere technische problemen. In onze review waren wij er ook totaal niet over te spreken en betitelde we deze Definitive Edition “definitief om te huilen”. Inmiddels heeft Digital Foundry ook twee van de drie titels onder de loep genomen. Zo bekeek Digital Foundry hoe GTA Vice City en San Andreas op technisch vlak presteren.

De video kun je hieronder bekijken. Zo wordt onder andere bevestigd dat de framerate erg onstabiel is, en zelfs kan dalen tot 20 frames per seconde. Daarnaast blijkt de resolutie voor beide titels niet veel hoger te komen dan 504p-600p in handheld mode én ontbreken verschillende grafische upgrades die andere versies wel hebben.