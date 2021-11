[Special] Zo zitten de vechters van de tweede Fighter pass van Super Smash Bros. Ultimate in elkaar

The Power of the Aegis

Pyra en Mythra vormen samen de Aegis, de legendarische Blade uit Xenoblade Chronicles 2 en zijn samen de vierde aanwinst voor de tweede Fighter Pass. Eerder werd al flink gespeculeerd dat Rex en Pyra een duo zouden vormen in Smash Ultimate als tweede vertegenwoordigers van de Xenoblade Chronicles-serie. Dat mocht niet zo zijn, maar Pyra en haar wederhelft Mythra maken dat meer dan goed.

We hebben hier dus te maken met twee personages, maar je bestuurt maar één tegelijk; net als in de game waar ze vandaan komen. Met een druk op de knop kun je wisselen tussen beide Blades, te vergelijken met hoe Zelda en Sheik werkten in eerdere Smash-games. Pyra heeft een aantal behoorlijk krachtige aanvallen, maar verliest het behoorlijk van Mythra als het aankomt op snelheid. Verder verschillen hun aanvallen op een aantal punten ook van elkaar, zodat het echt voelt alsof we twee nieuwe personages erbij hebben gekregen.

Double trouble

Het wisselen tussen twee compleet verschillende speelstijlen is wat Pyra en Mythra doen stralen op het slagveld. Pyra is de sterkere van de twee en heeft een aantal behoorlijk krachtige aanvallen die zelfs op lage schadepercentages al personages uit het veld kunnen slaan. Haar zwakte is wel dat ze ongelofelijk traag is, zelfs als ze rent. Dit kan echter opgelost worden door met de down special te transformeren in Mythra. Mythra is snel; erg snel. Zowel haar bewegingen als aanvallen zijn razendsnel in vergelijking met Pyra.

Alle speciale aanvallen van Pyra en Mythra zijn zwaardaanvallen waarbij ze hun element en unieke eigenschappen volledig benutten. De aanvallen van Pyra zijn gericht op kracht, die van Mythra op snelheid. De aanvallen van Pyra hebben allemaal een hoge risk-reward-ratio. Flame Nova heeft lang nodig om op te starten, bij Blazing End gebruikt ze haar zwaard als projectiel waardoor ze tijdelijk geen andere aanvallen kan gebruiken en bij Prominence Revolt biedt maar zeer geringe herstelopties als je van het veld wordt geslagen. Daar staat tegenover dat Flame Nova en Prominence Revolt zeer krachtig zijn als ze raak treffen en Blazing End kan tegenstanders op afstand houden.

Eerlijk is eerlijk, Mythra is een stuk veelzijdiger dan Pyra. Haar snelle aanvallen maken haar een gewaagde tegenstander. Lightning Buster is een aanval die opgeladen kan worden. Photon Edge is een razendsnelle aanval waarbij Mythra zich in een voorwaartse beweging meermaals teleporteert en ondertussen rake klappen met haar zwaard uitdeelt. Deze aanval kan ook gebruikt worden om terug te keren naar het slagveld. Tenslotte heeft Mythra twee opwaartse specials, afhankelijk van hoe lang de knop wordt ingehouden. Ray of Punishment laat Mythra een energiestraal afvuren in de lucht, terwijl Chroma Dust een aantal kleinere projectielen afvuurt. Al deze aanvallen zijn een stuk minder krachtig dan die van Pyra, maar maken dat goed door de snelheid waarmee je ze kan uitvoeren. Mythra is dan ook een stuk geschikter om in korte tijd veel schade mee aan te richten.

Een uniek aspect van Mythra is haar speciale eigenschap Foresight. Met deze kracht kan zij, als zij een aanval op het laatste moment probeert te ontwijken, tijdelijk haar tegenstander vertragen en veel minder schade oplopen. Handig als je meteen een tegenaanval wil uitvoeren.

Al met al zijn Pyra en Mythra twee personages die enerzijds veel op elkaar lijken, maar in de uitvoering weldegelijk op essentiële punten van elkaar verschillen. Je kunt ze op veel manieren gebruiken door snel te wisselen tussen beide Blades. Zo kan je op lage percentages kiezen voor Mythra om snel veel schade aan te richten, om vervolgens te wisselen naar Pyra om een KO te scoren.

Vliegen door Alrest

In het vierde pakket zit naast Pyra en Mythra een nieuw level: de Cloud Sea of Alrest. In dit level reis je op de rug van de Titan Azurda langs verschillende andere Titans uit Xenoblade Chronicles 2. De meeste bewoonde gebieden in die game bevinden zich namelijk op of in deze Titans. Het level zelf is één groot platform in de vorm van Azurda, die zo nu en dan zijn kop omhoog en omlaag doet. Soms kijkt hij naar de voorbijkomende Titans, waardoor het level tijdelijk kleiner wordt – omdat je dan niet op zijn hoofd kan staan. Verder bevindt zich één vliegend platform op de rug van Azurda.

Het level is al met al best eenvoudig, maar heeft al meer gimmicks dan bijvoorbeeld de Northern Cave van het vorige pakket. Het level ziet er verder strak uit en weet mooi de essentie van Xenoblade Chronicles 2 samen te vatten. Verder geeft Azurda commentaar op de vechters, afhankelijk van wat er gebeurd op het slagveld. Als Mythra en Pyra deelnemen aan het gevecht, heeft Azurda een aantal speciale teksten.

Zowel het nieuwe level als het bestaande Xenoblade-level, Gaur Plain, krijgen 16 nieuwe liedjes, waaronder nieuwe arrangementen van een Xenoblade Chronicles 2 Medley, de Tiger! Tiger!-theme en Counterattack. De andere nummers omvatten muziek uit Xenoblade Chronicles 2 en de DLC-uitbreiding Torna, The Golden Country. De arrangementen zijn wederom van hoge kwaliteit, al zal niet bij iedereen de nieuwe versie van Counterattack in de smaak vallen. Persoonlijk vind ik de originele versie wat bombastischer en daardoor meer geschikt voor Smash Bros.

Conclusie

Voordat Super Smash Bros. Ultimate uitkwam, waren Rex en Pyra een zeer gewilde toevoeging voor de game. Helaas werd de kans op hun verschijnen – zelfs als DLC-personages – al een stuk onzekerder toen Rex als Mii-kostuum werd aangekondigd. Gelukkig krijgen we nu toch een twee-in-één-duo van Xenoblade Chronicles 2 in de games. Beide personages zijn divers genoeg om echt als twee unieke toevoegingen te voelen. Doordat je steeds tussen beide kan wisselen, kun je het je tegenstanders moeilijk maken door zowel sterke als snelle aanvallen te gebruiken. De Cloud Sea of Alrest en alle nieuwe muziek zijn een goede aanvulling op dit pakket en brengen genoeg nieuws naar het strijdtoneel.