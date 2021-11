[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 47

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Let’s Sing 2022

Verschijnt op: 23 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 incl. Let’s Sing International Song Pack

Ben jij de superster in huis? Kan jij het niet laten om de longen uit jouw lijf te zingen onder de douche? Ben jij het talent van de buurt met de stem van goud? Dan mag je Let’s Sing 2022 niet missen! Vanaf dinsdag is het mogelijk om met 30 nieuwe hits mee te zingen met jouw prachtige stemgeluid. Denk aan nummers van Justin Bieber, Jason Derulo of klassieke hits van de Backstreet Boys. Zelfs zonder microfoon kan jij meedoen: download de microfoon app rechtstreeks op jouw smartphone.

Death’s Door

Verschijnt op: 23 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

De hoofdpersonage in dit spel is een kraai, die de klok luidt en doden oogst in zijn avontuur. Wanneer op een dag een aan jou toegewezen ziel wordt gestolen begint het pas spannend te worden, je volgt de dief naar een land waar de dood geen vat op heeft. Levens leven te lang en grijpen om zich heen naar hebzucht en macht. Een gevaarlijke situatie waar jij alleen kan overleven door het gebruik van wapens, magie en het aanpassen van de personagestatistieken. Overleef in een duistere wereld waar overwinningen worden beloond en fouten worden bestraft.

#1 Sudokus

Verschijnt op: 25 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €3,99

Ben je helemaal gek van puzzels en misschien wel specifiek van van sudoku’s? Dan kun je aankomende week aan de slag met de aankomende titel #1 Sudokus. Voor een best vriendelijke prijs van net geen vier euro kun je aan de slag met flink wat puzzels, leuk voor de fans daarvan dus! Voor diegene die nog nooit van deze puzzel heeft gehoord: sudoku’s bestaan uit 9 bij 9 vakjes, waarbij elke rij de getallen 1 tot en met 9 moet bevatten. De vakjes zijn weer onderverdeeld in negen vierkanten en ook daarin moet je de getallen 1 tot en met 9 zien te plaatsen, maar dan wél zonder dat ze dubbelen in een van de rijen.