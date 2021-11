Launch-trailer NASCAR Heat Ultimate Edition+ scheurt voorbij

Check de nieuwste trailer van NASCAR Heat Ultimate Edition+

NASCAR Heat Ultimate Edition+ is inmiddels verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en daar hoort natuurlijk ook een launch-trailer bij. De NASCAR-spellen draaien om rasendsnelle races maar zijn niet per definitie geliefd bij elke race-fan. Met name de eenvoudige parkoersen en de vooral Amerikaanse coureurs zorgen ervoor dat de sport buiten de Verenigde Staten niet al te populair is.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ bevat als officiële game van het 2020-seizoen de teams, coureurs en auto’s van het 2020-seizoen. Het spel bevat in totaa; 39 verschillende banen en drie National Series plus een Xtreme Dirt Tour die jou naar het kampioenschap moeten brengen.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Ga jij de game in huis halen?