Kit en Krysta nemen een kijkje naar de 2.0 update van Animal Crossing: New Horizons

Wat voor leuks zullen ze allemaal gaan doen op deze herfstdag?

Dit weekend zijn onze favoriete presentatoren van Nintendo Minute weer op ons scherm verschenen. Ditmaal zijn Kit en Krysta net zoals twee weken terug in het spel Animal Crossing: New Horizons, waar ze een kijkje nemen naar de 2.0 update die kort geleden uitkwam. De nieuwste video zit vol met leuke dingen want tijdens hun herfstdag spelen ze met de Pro Camera-app, drinken ze een kopje koffie bij Brewster en nog veel meer!

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwste Nintendo Minute? Bekijk dan onderstaande video.

Heb jij al veel plezier gehad met de 2.0 update van Animal Crossing: New Horizons? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!