Wytchwood komt naar de Switch

Ontdek het magische woud samen met deze bijzondere heks

Wytchwood is een avontuur game waarin je veel aan het craften bent. Het verhaal focust zich vooral op typische sprookjes met een gothic-achtige twist. Je speelt als een oude heks die in een oud woud woont. Ze trekt eropuit om een vreemd landschap te ontdekken vol vreemde wezens. Ondertussen maakt ze gebruik van de magische ingrediënten om zich heen om nieuwe spullen te maken. Daarnaast is het aan jou om met een hele reeks aan vreemde wezens te vechten.

Het spel maakt op grafisch gebied gebruik van een draaiboek thema. Hierdoor lijkt het alsof het spel rechtstreeks uit een boek gesprongen is. Bekijk de trailer voor Wytchwood hieronder. Ga jij de wezens van dit magische woud een lesje leren?