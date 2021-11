[Review] Star Wars: Knights of the Old Republic

A long long time ago in a galaxy far far way...

De Switch geeft je sinds kort de mogelijkheid om terug te keren naar een tijd ver voor de gebeurtenissen van The Skywalker Saga. Met Star Wars: Knights of the Old Republic reizen we niet alleen terug in de tijd naar de Old Republic maar ook terug naar 2003, toen het spel verscheen. Kan Star Wars: Knights of the Old Republic ons opnieuw overtuigen of kan iedereen die wacht op nostalgie beter wachten op de remake?

Star Wars is een enorme franchise met vele ups and downs. Zowel voor als na de overname door Disney waren er al onderdelen die niet bevielen, maar daartegenover had je dan ook Knights of the Old Republic. Gezien als één van de beste spellen ooit bracht dit spel een verhaal uit wat zich duizenden jaren afspeelt voor Episode I. Natuurlijk is er een enorme oorlog aan de gang. Ditmaal met Darth Malak in het centrum van de Dark Side. Darth Malak wil de Republic volledig vernietigen, iets waar jij iets aan kan veranderen.

Je begint als niets

Je begint als een basis soldaat van de Republic met praktisch helemaal niets. Je weet enorm weinig van de overkoepelende strijd wanneer je plotseling in het midden ervan terecht komt. Net als met de meeste RPG’s zul je met alleen de basisspullen en vaardigheden beginnen. Je hebt geen armor, geen skills, maar wel de keuze tussen een zwaard of een geweer. Nu je op pad kunt, zul je te maken krijgen met de uitgebreide RPG-systemen van het spel. Hierbij moet je denken aan niet alleen klassieke levels die statistieken van je personages verbeteren, maar ook crafting en upgraden van wapens en armor.

Verder is Knights of the Old Republic alles waar Bioware bekend mee is geworden. Keuzes die je maakt tijdens je verhaal beïnvloeden het einde. Of het nu grote of kleine keuzes zijn, iedere keuze brengt je richting een bepaalde kant van de Force. Het lot van het universum kan dus liggen aan het feit dat je ergens een eikel bent geweest of juist als een keurige Jedi hebt gedragen.

De gevechten zijn enigszins uniek. Zo pauzeert het spel iedere keer dat je vijanden tegenkomt. Je kunt je dan even goed voorbereiden en je team opdrachten geven waarna een turn-based gevecht begint. Het unieke hieraan is dat het spel je het gevoel geeft dat het realtime is. De personages blijven in beweging, maar het veranderen van wat je wilt doen gaat niet direct in. Je zult dus op tijd moeten kiezen wat je volgende actie wordt. Je kunt namelijk zomaar te laat zijn met een medkit.

De mindere kanten

Spellen die na 18 jaar opnieuw verschijnen als ports ontlopen bepaalde problemen helaas niet. Zo is ook het met dit spel. Helaas hebben bijvoorbeeld de graphics de tand des tijds niet goed doorstaan. Het spel voelt soms houterig aan, zeker met zo een nadrukkelijk verhaal met veel scenes valt dat extra op.

Ook is het overduidelijk in de omgevingen. De werelden missen diepgang. Natuurlijk kon in die tijd een open wereld niet. Door onder andere technische limieten voelt elk gebied enigszins kaal aan en zit er ook weinig variatie in hoe het spel speelt in een gebied.

Bovendien is het jammer dat je enorm merkt dat het spel oorspronkelijk voor de PC is gemaakt. De user interfaces en user experience schreeuwt PC-optimalisatie. Van het navigeren in de menu’s tot het houden van gevechten. Het werkt met een controller, maar niet fijn. Met een muis kun je makkelijk elementen aanklikken, met een controller loop je gewoon soms te veel te klooien met knoppencombinaties of ben je te traag bij een andere actie. Hierdoor kan de gameplay zeker op lastige stukken extra lastig worden.

Conclusie

Star Wars: Knights of the Old Republic is op de Switch voorlopig één van de beste plekken om het spel te spelen. Het verhaal, de personages en atmosfeer zijn nog steeds geweldig. Het heeft mogelijk een van de best uitgewerkte verhalen die ik ooit heb gespeeld en het enige wat een beetje tegenzit is de tijd. De tijd heeft namelijk de gameplay redelijk verouderd, maar zonder zicht op de remake release is dit zeker geen miskoop voor de fans.

+ Klassiek en tijdloos verhaal

+ Geweldige cast

– Besturing is niet optimaal

– Grafisch voelt het net iets te verouderd aan

DN-Score: 8.0