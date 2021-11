Westerse release Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! deze december

Het is weer tijd voor een d-d-duel!

Konami heeft aangekondigd dat Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! een westerse release datum heeft gekregen. De game is iets later dan gepland, aangezien deze eerst was aangekondigd voor deze herfst. We kunnen er namelijk mee aan de slag vanaf 7 december. De game kwam in augustus uit in Japan onder de naam Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! Een nieuwe trailer is ook vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

In Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! speel je Yu-Gi-Oh eens op een andere manier. Je mag namelijk net zoveel monsters spelen als je wilt. Aan het eind van je beurt vul je je hand weer aan, waarbij het niet uitmaakt hoeveel kaarten je gespeeld hebt. Deze speelstijl is gebaseerd op de Duel stijl van Yuga Ohdo, uit de Yu-Gi-Oh! SEVENS anime. Het is een alternatieve rule-set op het normale formaat. De game heeft daarnaast een origineel verhaal met nieuwe personages, een compleet uitgewerkte single-player mode en heel veel kaarten om je deck mee op te bouwen. Daarnaast kun je het natuurlijk ook lokaal of online tegen andere opnemen.